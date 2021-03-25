Приморский депутат просит МВД расследовать кражу 300 миллионов рублей гособоронзаказа на «Восточной верфи»

На "Восточной верфи". Фото: сайт vverf.com

Приморский депутат и председатель совета директоров АО «Восточная верфь» Геннадий Лазарев заявил о крупных хищениях в рамках гособоронзаказа на предприятии.

В ходе заседания Законодательного собрания Приморского края Геннадий Лазарев обратился к начальнику УМВД Приморья Олегу Стефанкову с просьбой помочь разобраться в ситуации, сложившейся с «Восточной верфью». Он сообщил, что ранее совет директоров акционерного общества инициировал аудиторскую проверку деятельности предприятия за 2011-2016 годы, которая выявила факты отвлечения денежных средств на сумму более 1 миллиарда рублей в интересах сторонних организаций, а также хищения денежных средств, предназначенных на выполнение гособоронзаказа на общую сумму около 300 миллионов рублей.

— На предприятии выявлены хищения денег гособоронзаказа на многие сотни миллионов рублей. Материалы уже больше года находятся в вашем ведомстве. Прокуратура заявляет, что надо возбуждать уголовное дело, — сказал Лазарев Стефанкову.

Однако, по словам главного акционера компании, владеющего 19,55% ее акций, материалы проверки уже больше года «ходят из кабинета в кабинет», но никаких мер не принимается. В результате этого могут пострадать более тысячи человек, работающих на предприятии.

Начальник краевого УМВД пообещал с материалами ознакомиться.

— Если есть основание и прокуратура нас поддержат, то я не вижу вопросов о возбуждении уголовного дела. Отвечу вам лично, — сказал Олег Стефанков депутату.

СПРАВКА

АО «Восточная верфь» (бывший Владивостокский судостроительный завод) одно из ведущих судостроительных предприятий ДФО, основной поставщик кораблей для морских пограничных сил Дальнего Востока и Тихоокеанского флота ВМФ России.

Специализируется на постройке военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России. Способно производить суда длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 3,5 тысячи тонн.

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