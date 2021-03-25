Прокуратура сочла платную парковку возле стадиона «Динамо» во Владивостоке незаконной

Стадион "Динамо" во Владивостоке. Фото: Александр Хитров

Прокурорская проверка выявила, что на территории возле стадиона «Динамо» во Владивостоке была устроена незаконная платная парковка, а значит земельные участки использовались не по целевому назначению.

Проверку исполнения земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства в Приморской региональной общественно-государственной организации «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» провела прокуратура Фрунзенского района города. Она выяснила, что в управлении организации, среди прочих объектов недвижимого имущества, находятся футбольное поле и здание спорткомплекса, а также три земельных участка на улицах Западной и Адмирала Фокина.

«Динамо» заключило договоры субаренды земли с коммерсантами и на участках появилась платная парковка. Однако градостроительные регламенты для этих зон не разрешают использовать их под стоянку автотранспорта.

Также выявлено, что в некоторых помещениях спорткомплекса нет необходимой мебели, электроприборов, средств гигиены. В нескольких душевых нет горячей воды. Найдены нарушения требований к маркировке уборочного инвентаря и другие недочеты.

Прокуратура района внесла представление руководителю региональной организации «Динамо», по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях виновному сделано предупреждение.

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