В Находке по горячим следам полиция задержала поджигателя автомобиля

Момент тушения подожженной машины в Находке. Фото скриншот видео: instagram.com/gorod_nhk

Сотрудники уголовного розыска Находки оперативно задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомашины.

Автомобиль марки Toyota Ist загорелся минувшей ночью во дворе дома по адресу: Пограничная, 36. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Полицейские опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли видеозаписи камер наружного наблюдения, а также установили маршрут передвижения подозреваемого в преступлении.

Нужно сказать, что на кадрах камер наблюдения довольно хорошо видно, как некий гражданин, вылезший из автомобиля Honda Fit Shuttle, обливает припаркованный авто неизвестной жидкостью, а затем поджигает его. Словно специально для удобства будущих расследователей фары машины поджигателя отлично высвечивают фигуру человека и весь процесс.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в течении двух суток был найден и задержан 32-летний местный житель, который сознался в поджоге машины.

Мужчина рассказал, что решился на этот поступок из-за конфликта, который возник у него с сыном владелицы автомобиля. Фактически машиной пользовался именно сын хозяйки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

Поджигатель может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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