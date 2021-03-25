Вспыхнул как факел. На трассе в Приморье загорелся грузовик

Машина оказалась объята огнем Фото: принтскрин видео.

На перевале в Кавалеровском районе Приморья загорелся грузовик. Пламя быстро охватило машину, благодаря слаженным действиям пожарных фургон удалось отстоять от огня. В тушении участвовали 10 человек и три спецмашины.

ЧП произошло 24 марта в 17:18 на 341 километре трассы Осиновка-Рудная Пристань. По словам очевидцев, машина ехала без груза.

– Приступив к тушению, в 17:52 пожар был локализован, а в 18:23 полностью ликвидирован, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь распространился на 3 квадратных метра.

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