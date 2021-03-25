На трассе Владивосток-Аэропорт начали строить виадук с лифтами

Новый виадук на дороге к аэропорту Владивостока по планам достроят в июне. Фото: АО «СПЕЦСУ»

На трассе, ведущей от Владивостока к аэропорту, началось строительство надземного перехода, который будет оснащен лифтами для маломобильных граждан.

Как сообщают представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, строители уложили 40-метровую металлическую пролетную балку виадука на четвертом километре автодороги на подъезде к аэропорту столицы Приморья. Для этого пришлось ночью на несколько часов перекрыть движение в обе стороны на «аэропортовской» трассе.

— С помощью двух кранов подняли конструкцию, изготовленную на производственной базе компании, и установили на железобетонные опоры. Делали это ночью, когда движение по дороге минимальное, — рассказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Далее специалисты займутся обшивкой виадука карбонатом, установкой перил, благоустройством прилегающей территории, сооружением поста охраны и монтажом лифтов для маломобильных граждан.

По данным министерства, этот отрезок трассы является местом частых ДТП с участием пешеходов, а новое сооружение позволит снизить таких случаев.

Виадук с лифтами планируется сдать в эксплуатацию в июне.

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