27 марта в «Час Земли» во Владивостоке традиционно погасят декоративную подсветку зданий

Владивосток присоединится к акции «Час Земли» 27 марта с 20:30 до 21:30 Фото: Милана СОКОЛ

«Час Земли» пройдет во Владивостоке в субботу, 27 марта.

В этом году столица Приморья в очередной раз присоединится к всемирной экологической акции «Час Земли». Мероприятие, как и в прошлые годы не столько направлено на экономию электроэнергии, сколько является напоминанием о бережном и ответственном отношении к ресурсам планеты.

Традиционно на один час во Владивостоке будет погашена декоративная подсветка зданий и некоторых других объектов. Всего в городе погаснет подсветка по 126 адресам. Светознаковые объекты отключат с 20:30 до 21:30.

Городские власти призывают присоединиться к акции и жителей краевого центра. Сделать это просто, нужно лишь на один час отключить в своих квартирах свет и технику, питающуюся от электричества.

Всемирная акция «Час Земли» пройдет в России в 13-й раз. В этом году ее посвятили теме открытости экологической информации.

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