Заболеваемость COVID-19 в Приморье не снижается уже десять суток

В Приморье от коронавируса уже привито более 56940 человек Фото: Милана СОКОЛ

По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморском крае за минувшие сутки медиками было зарегистрировано 57 новых случаев заражения COVID-19.

Согласно официальной статистике, в регионе с начала пандемии новым коронавирусом заразились 42033 человек.

Из них 37920 человек уже благополучно от вируса избавились. Со 158 жителей Приморья диагноз был снят за последние сутки.

Со вчерашнего дня список погибших в крае от осложнений, связанных с COVID-19, стал больше на одного человека. Общее число летальных случаев от новой болезни в регионе достигло отметки — 669.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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