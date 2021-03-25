В Хабаровске оправдали приморских адвокатов, защищавших экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева

Суд в Хабаровске оправдал двух адвокатов из Приморья, защищавших бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Хабаровска сегодня, 25 марта, вынес оправдательный приговор двум адвокатам, защищавшим бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева в Тверском районном суде Москвы. Адвокаты обвинялись в воспрепятствовании правосудию.

«Судья Андрей Подолякин вынес оправдательный приговор», — сообщила представитель суда агентству «Интерфакс».

Обвинение во вмешательстве в деятельность суда было выдвинуто двум приморским адвокатам летом прошлого года. По версии следствия, когда рассматривалось дел против Игоря Пушкарева, адвокаты пытались обманом и угрозами «повлиять на представителя потерпевшего, чьи показания изобличали подсудимых, склоняя его донести до суда ложную и выгодную для Пушкарева позицию об отсутствии ущерба МУПВ «Дороги Владивостока».

9 апреля 2019 года суд признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Экс-мэр получил 15 лет колонии строгого режима и штрафом в 500 миллионов рублей, а его защитники получили уголовное дело уже в свой адрес.

Александр Высоцкий, управляющий партнер адвокатского бюро, где работают адвокаты, считает, что оправдательный приговор имеет важное значение для адвокатского сообщества.

«Мы были уверены в своей правоте, но элемент неопределенности присутствовал до последнего момента, то есть до провозглашения судом приговора. Я рад за моих коллег и за наше адвокатское сообщество. Решение Центрального районного суда Хабаровска, вынесшего оправдательный приговор, имеет принципиальное значение для всех адвокатов», — сказал Высоцкий «Интерфаксу».

Адвокаты Яков Шейнин и Сергей Голованюк, защищавшие Игоря Пушкарев в 2019 году. Фото: сайт advocatvl.ru

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