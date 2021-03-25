Новая мебель появилась в детских садах Врангеля благодаря помощи «Восточного Порта»

Яркие разноцветные шкафчики для хранения одежды, лавочки, просторные кровати украсили раздевалки и спальные комнаты групп детского сада №55 в микрорайоне Врангель. В рамках реализации Фондом «Восточный Порт» программы социального развития «Дети» новую мебель для дошкольного учреждения приобрела компания АО «Восточный Порт».

Помощь родного предприятия позволила Фонду оперативно и качественно начать выполнение проектов, сформированных по заявкам руководства детских садов Врангеля во время мартовского выездного заседания актива организации, в котором принял участие первый замглавы Находкинского городского округа Герман Краснощёков. Совместно на заседании были обсуждены актуальные вопросы, определён фронт работ и оговорены механизмы взаимодействия сторон.

После модернизации интерьера раздевалок и мебели в спальнях в ближайших планах Фонда – обновление в детских садах Врангеля оборудования для пищеблока и буфетных групп, замена мебели и дверей. Стоит отметить, что при поддержке АО «Восточный Порт» только в минувшем году в детсадах Врангеля Фондом были установлены пластиковые окна, заменено уличное освещение, оборудованы новые игровые комплексы и благоустроены прогулочные площадки.

Обеспечить каждому маленькому жителю Врангеля комфортное и безопасное детство, а его семье – спокойствие за малыша – одна из приоритетных задач программы «Дети», реализуемой Фондом «Восточный Порт» в числе 12-ти программ социального развития.