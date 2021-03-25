Шесть стивидорных компаний, перегружающих уголь в Приморье, проверит Росприроднадзор

Перевалка угля. Фото: сайт rpn.gov.ru

Росприроднадзор возобновляет проверки стивидорных компаний страны, занимающихся перегрузкой и перевалкой угля. В числе прочих под проверочные мероприятия попадут и шесть компаний, работающих в Приморском крае.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования проверит соблюдение законодательства в АО «Дальмормонтаж», ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (транспортная группа FESCO), АО «Торговый порт Посьет» (транспортный дивизион группы «Мечел»), АО «Порт Восточные ворота — Приморский завод», АО «Терминал Астафьева» и ООО «Порт Ливадия».

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверки проводятся в рамках исполнения поручения зампредседателя правительства Виктории Абрамченко о проведении внеплановых выездных проверок соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность по перегрузке и перевалке угля в морских портах Российской Федерации.

Проверки стивидорных компаний Росприроднадзором проводились в 2019 году и выявили почти полтысячи нарушений. В 2020 году контроль за углеперегрузчиками из-за пандемии коронавируса был приостановлен.

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