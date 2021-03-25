Губернатор Приморья написал заявление о коррупционном правонарушении на 12 депутатов Думы Владивостока

На заседании Думы Владивостока 25 марта 2021 года. Фото: сайт dumavlad.ru

На заседании Думы Владивостока сегодня, 25 марта, было рассмотрено заявление губернатора Приморья Олега Кожемяко, которое касается сразу 12 городских депутатов, совершивших, по мнению главы края, коррупционное правонарушение.

Перед тем, как прочесть заявление губернатора председатель Думы Владивостока Андрей Брик пояснил, что перечисленные народные избранники совершили ошибки при заполнении деклараций о доходах и имуществе.

В списоке Кожемяко оказались: Виктор Аблапов («Единая Россия»), Артур Ахоян (одномандатный округ № 17), Сергей Бочин (одномандатный округ № 5), Василий Васильев (ЛДПР), Кирилл Григорьев (одномандатный округ № 16), Тахир Ибашев (КПРФ), Геннадий Куликов (КПРФ), Евгений Ляшенко (КПРФ), Роман Санклер («Единая Россия»), Людмила Таран (одномандатный округ № 11), Василиса Ходнева (одномандатный округ № 7) и Александр Шукевич (одномандатный округ № 13).

Председатель Думы, не вдаваясь в подробности, сообщил собравшимся, что заявление губернатора еще в феврале рассмотрела комиссия при Думе и сочла искаженные сведения в декларациях несущественными. Провинившимся депутатам рекомендовали вынести предупреждения. Депутаты, присутствовавшие сегодня на заседании, единогласно поддержали это предложение.

Нечто подобное уже происходило в 2020 году. Тогда Олег Кожемяко предложил за неверно заполненные декларации снять полномочия с трех депутатов Думы Владивостока. Один не указал имеющийся пустой банковский счет, другой ошибся в площади квартиры на 0,1 квадратного метра, а третьему записал квартиру, ранее переданную жене.

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