Следком возбудил уголовное дело по гибели моряка из Приморья, упавшего за борт судна «Леопард»

Через мгновение человек окажется за бортом. Скриншот видео: instagram.com/newsbox24.tv

Стали известны подробности трагедии, которую запечатлела видеокамера наблюдения, расположенная на борту судна РШ «Леопард» (порт приписки Находка).

Инцидент произошел 23 марта, около 15 часов, когда судно «Преображенской базы тралового флота» вело промысел в Татарском проливе. Моряк оказался за бортом, когда подготавливал к установке крабовые ловушки.

По факту гибели матроса на судне Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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