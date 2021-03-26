Бизнес Приморья оцифровывается

Будущее рядом Фото: Андрей АБРАМОВ

Количество небольших компаний, внедряющих в работу digital-инструменты, за прошлый год в Приморье выросло вдвое. Умные рассылки, облачное хранение, сервисы по видеонаблюдению становятся всё популярнее. Говорящими цифрами, основанными на анализе динамики потребления цифровых услуг средним и малым бизнесом региона, поделилась в своем личном аккаунте руководитель МТС в Приморье Евгения Сысоева.

Розничные магазины оказались самыми передовыми в вопросе цифровизации – цветочный бизнес, одежда, обувь, товары для детей и животных, а также ювелирные сети. Далее идут представители сферы услуг, медицинской, банковской и финансовой отрасли.

Самой быстрорастущей услугой среди малого бизнеса стал сервис для привлечения целевой аудитории - «МТС Маркетолог». Его популярность за год выросла в 2,5 раза. Кстати, этим сервисом пользуются и сотрудники, ответственные за набор новых кадров.

Сервисы по видеонаблюдению и видеоаналитике показали за год двукратный рост. Система интеллектуального видеонаблюдения способна посчитать количество посетителей, распознать пол, возраст и даже эмоции человека. В этой сфере лидерами оказались ритейл, логистические компании и природоохранные структуры.

Предприниматели тали активнее внедрять в свою работу и облачные решения – за год в 1,5 раза больше подключений облаков. И вновь самые активные – ритейлеры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14