Губернатор Приморья пригласил президента Беларуси посетить осенью Владивосток

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Фото: агентство БелТА

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Владивосток осенью этого года. К моменту предполагаемого визита в столице Приморья краевые власти планируют открыть торговый дом республики. Об этом сообщило агентство БелТА по итогам встречи Лукашенко и Кожемяко в Минске.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о визите Лукашенко во Владивосток, Кожемяко сказал: «Мы пригласили в сентябре. На сентябрь будем готовиться».

Губернатор края отметил, что Беларусь является для Приморья одним из главных торгово-экономических партнеров, и регион и далее намерен наращивать закупки белорусской техники. По словам Кожемяко, 46% внешнеторгового оборота региона со странами СНГ приходится на Белоруссию, а за два месяца 2021 года уровень взаимной торговли превысил миллиона долларов.

Александр Лукашенко в ходе встречи с Олегом Кожемяко заявил, что Владивосток — не чужой город для белорусов.

— Приморский край — давний и перспективный партнер Беларуси на Дальнем Востоке. Я всегда об этом говорю и убежден, что вы именно так понимаете мою позицию: Владивосток далеко, но он нам не чужой. Наше отечество от Бреста до Владивостока так и осталось. Как бы кто ни трепыхался, это наше отечество. Есть суверенные уже, независимые государства на огромном этом пространстве, так распорядилась жизнь, но это наша земля, — приводит слова президента Беларуси агентство БелТА.

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