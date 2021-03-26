В Приморье состоится суд по делу об ограблении банковского офиса на 5,5 миллиона рублей

Преступник вошел в банковский офис, угрожая сотруднице пистолетом. Фото: пресс-службы УМВД России по Приморскому краю

В Находке полиция завершила расследование уголовного дела о разбойном нападении на банковский офис. В разбое, а также незаконном хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств обвиняется местный житель.

В декабре 2019 года преступник напал на сотрудницу кредитной организации. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, налетчик угрожая пистолетом и гранатами, сел к служащей в автомобиль и заставил женщину довезти его до офиса. Затем злоумышленник вместе с сотрудницей вошел в отделение банка и потребовал отдать ему все наличные деньги из хранилища.

Сумма ущерба составила более 5,5 миллиона рублей.

Личность подозреваемого с помощью видеозаписей установили сотрудники уголовного розыска при содействии специалистов Управления внутрибанковской безопасности финансового учреждения. Полиция задержала мужчину, когда он направлялся в аэропорт, чтобы покинуть регион.

— По месту жительства фигуранта и в его гараже проведены обыски. Обнаружены и изъяты охотничье ружье, несколько пистолетов, боеприпасы, а также взрывчатые вещества, — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Задержанному предъявлено обвинение по статьям 162, 222 и 222.1 УК РФ. По окончании расследования материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

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