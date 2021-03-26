Три с лишним часа понадобилось пожарным Артема, чтобы потушить двухэтажную баню

25 марта в Артеме случился пожар на улице Вокзальной. Скриншот видео: instagram.com/artem.news.plus

В городе Артеме 25 марта пожарные потушили пожар на улице Вокзальная.

В 18:41 на пульт пожарной охраны города поступил сигнал о том, что горит двухэтажная баня. Спустя 4 минуты к месту происшествия прибыли пожарные расчеты.

На момент прибытия огнеборцев открытым пламенем горели: баня и пристройка. Пожарные приступили к тушению и в 19:13 пожар был локализован, а в 19:48 ликвидировано открытое горение на площади 300 квадратных метров.

В 22:04 пожар был полностью потушен.

Судя по видео, появившемуся в соцсетях, пристройка уничтожена огнем полностью.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю сообщает, что в результате происшествия никто не пострадал.

В тушении были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы техники.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14