Во Владивостоке суд присяжных оправдал бывшего судебного пристава, обвиняемого в убийстве

Суд присяжных в Советском районом суде Владивостока признал, обвиняемого в убийстве, невиновным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебное заседание в Советском районном суде Владивостока против местного жителя Максима Семенова, обвинявшегося в убийстве, закончилось его оправданием.

29-летнего бывшего судебного пристава в 2020 году правоохранители посчитали виновным в смерти его приятеля, когда тело мужчины со следами насилия было найдено во дворе дома на улице Вертолетной.

Следствие выяснило, что незадолго до того, как пострадавший был избит и скончался от полученных травм, он приходил к Семенову домой и распивал с ним алкоголь. По версии следователей, между приятелями во время компьютерной игры произошла ссора — это и стало причиной бытового убийства.

Однако сам Семенов категорически отказался признавать свою вину и настаивал на том, что знакомый ушел от него подвыпившим, но совершенно здоровым. Обвиняемый настоял на том, чтобы суд проходил с участием присяжных. Надо отметить, что это первое в Советском районном суде уголовное дело, рассмотренное с участием присяжных.

Слушания по делу начались еще в октябре прошлого года. Затем был значительный перерыв и слушания возобновились в январе уже этого года. И вот теперь присяжные признали подсудимого невиновным и он был освобожден из-под стражи в зале суда.

Доводы обвинения оказались для заседателей недостаточно убедительны. Защита же, не отрицая того, что действительно имело место преступление, сумела убедить людей в том, что пострадавший мог быть убит не Семеновым, а кем-то другим, имевшим на это веские мотивы.

Определенно, такой поворот событий стал неожиданностью для органов следствия и государственного обвинения. А, возможно, и для председателя судебного заседания судьи Александры Щербаковой.

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