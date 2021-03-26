55 новых случаев заражения COVID-19 в Приморском крае выявлено за сутки

В Приморье от коронавируса сделали прививки 57825 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые данные статистики по пандемии COVID-19 обнародованы краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморском крае.

За последние сутки в регионе были зарегистрированы 55 новых случаев заражения новым вирусом. Это на два случая меньше, чем днем ранее, тем не менее суточная заболеваемость коронавирусом в крае продолжает оставаться почти неизменной уже более 10 суток.

Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Приморье достигло отметки 42088 человек.

Количество жителей края, которым уже удалось благополучно избавиться от вируса на сегодня составляет 38061 человек. За минувшие сутки диагноз «коронавирус» был снят еще со 141 приморца.

Сообщения о летальных исходах вызванных коварным заболеванием за последние 24 часа не было. Всего в Приморье от новой болезни умерли 669 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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