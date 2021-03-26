Приморские семьи с детьми от трех до семи лет смогут получать повышенный размер пособия

Жители Приморья смогут получить повышенный размер пособия на детей от трех до семи лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Приморья смогут получить повышенный размер пособия на детей от трех до семи лет. Выплаты на детей этого возраста будут назначаться в соответствии с принципом нуждаемости. Соответствующий законопроект принят сразу в трех чтениях на заседании Законодательного Собрания Приморского края.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, подать заявление на перерасчет пособия по новым правилам приморцы смогут уже с 1 апреля. При назначении выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет вводится трехступенчатая система установления максимального размера выплаты.

Ежемесячную выплату предоставят тем, у кого размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Приморье на дату обращения. Сейчас в крае прожиточный минимум на душу населения равен 13963 рублям.

Стандартным размером выплаты остается 50% от размера прожиточного минимума на ребенка, который в 2021 году равен 15409 рублям.

Если ежемесячная выплата в размере 50% (7704 рубля) не позволяет обеспечить доходы семьи до прожиточного минимума, то выплата назначается в размере 75% прожиточного минимума на ребенка.

Если и увеличенное пособие в размере 75% (11556 рублей) не позволяет вывести семью из числа нуждающихся, то родители будут получать выплату в размере 100% прожиточного минимума: 15409 рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

С 1 апреля изменится и принцип расчета степени нуждаемости: начнут учитывать наличие движимого или недвижимого имущества. На выплату в таком случае могут рассчитывать те семьи, в собственности у которых имеется одно жилое помещение. При этом площадь жилья может быть любой.

В случаях, когда у семьи несколько квартир, надеяться на выплату они могут, только если площадь всех квартир или домов не превышает на одного человека 24 и 40 квадратных метров соответственно.

Семья может иметь в собственности дачу или земельный участок, площадь которого не превышает 0,25 гектара, а также один автомобиль. С двумя авто выплату могут получить только многодетные семьи.

Заявление на перерасчет выплаты можно оформить его можно в МФЦ или на сайте Госуслуг. Если семья обратится за назначением пособия в новом размере до 31 декабря 2021 года, перерасчет будет произведен с 1 января 2021 года, но не ранее достижения ребенком возраста 3 -х лет.

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