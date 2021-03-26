Бойфренд-мошенник вытягивал деньги у отца своей девушки с помощью ее же телефона

Мошенник в Приморье просил деньги от имени своей девушки у ее отца Фото: pixabay.com

Находкинский городской суд вынес приговор уроженцу Партизанского района Приморья, обвиняемому в дистанционном мошенничестве.

С заявлением в полицию обратился 57-летний житель Магаданской области. Мужчина рассказал, что сожитель его дочери, живущей в Находке, обманом украл у него деньги.

Полицейские установили, что 22-летний приморец имел доступ к телефону и банковскому приложению своей подруги. Он от имени девушки отправлял сообщения ее отцу с просьбами перевести деньги. Каждый раз хитроумный кавалер придумывал новые причины, на что требуются средства: оплата за аренду квартиры, на лекарства от простуды, на приобретение посуды и т. п.

Таким образом молодой человек в течение месяца вытянул из заботливого родителя более 22 тысяч рублей. Своей возлюбленной мужчина об этом не сообщал, а деньги тратил на себя.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с применением значительного ущерба гражданину».

Пока шло расследование дела, обвиняемый полностью возместил ущерб потерпевшей стороне.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему условное лишение свободы с испытательным сроком шесть месяцев, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

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