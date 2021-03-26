Во Владивостоке парень разбился при падении с многоэтажки

26 марта в столице Приморья произошло ЧП. В районе Снеговой пади с высоты многоэтажного дома упал молодой человек. Трагедию засняла одна из камер уличного наблюдения. На месте происшествия сейчас работают специалисты.

По сообщениям очевидцев, история развернулась на Адмирала Горшкова,44. В следственном комитете подтвердили факт происшествия. Специалисты сейчас выясняют все подробности трагедии, часть двора перекрыта. Смерть пострадавшего была мгновенной. По предварительным данным, юноша не проживал в этом доме.

Стоит отметить, что 13 марта в микрорайоне Снеговая падь из окна другой многоэтажки тоже выпал местный житель. Травмы оказались несовместимые с жизнью.

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