Скамейки, урны, заборы, вазоны и другие МАФы Владивостока попадут в каталог

На первом этапе в каталог МАФов попадут скамейки и урны Фото: Администрация Владивостока

Администрация Владивостока начала создавать каталог типовых малых архитектурных форм (МАФ), которые будут использоваться на территории краевого центра.

На первом этапе каталогизируют скамейки и урны. В дальнейшем в список предполагается добавить ограждающие столбики, леера, дорожные ограждения, заборы, вазоны, решетки и другие элементы городской среды.

Официальный каталог позволит закупать все перечисленное в соответствии с утвержденными эстетическими и техническими критериями.

Однако, как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, наличие утвержденных образцов не будет исключать разработку индивидуальных проектов. Особенно, если они относятся к оформлению скверов, парков или набережных и разрабатываются творческими коллективами архитекторов.

Представители управления архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа, а также управления дорог и благоустройства обсудили параметры МАФов. Помимо эстетичного вида им нужны антивандальные характеристики, материалы подходящие для местного климата, приемлемая городского бюджета цена. Затем специалисты обсудили предложения современных российских и местных производителей.

Начальник отдела архитектуры и реализации программ Павел Шугуров сообщил, что идет разработка собственных эскизов уличной мебели, при этом на этапе подготовки каталога все предложения будут обсуждаться с жителями Владивостока через социальные сети и на других публичных площадках.

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