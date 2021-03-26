Прокуратура Владивостока оштрафовала чиновника мэрии за дорожку в парке

Покровский парк Владивостока Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Замначальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока привлечен к административной ответственности. Произошло это по инициативе прокуратуры, которая провела проверку исполнения законодательства при осуществлении закупок для муниципальных нужд у единственного поставщика.

В ноябре 2020 года управление дорог и благоустройства признало, что одна из пешеходных дорожек Покровского парка находится в аварийном состоянии. В связи с этим управление заключило муниципальный контракт с неким юрлицом, как с единственным поставщиком, на выполнение работ по ремонту дорожки стоимостью более 5 миллионов рублей.

Однако заказчик проигнорировал то обстоятельство, что тротуар разрушался постепенно и о необходимости выполнения ремонта этого участка должностным лицам администрации города было известно еще в июне 2020 года. А значит не было факторов внезапности и непреодолимости возникшей ситуации, как того требует действующее законодательство для заключения контракта с единственным поставщиком.

Прокуратура Владивостока возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 7.29 КоАП. По итогам его рассмотрения замначальника управления дорог и благоустройства администрации города был оштрафован на 30 тысяч рублей.

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