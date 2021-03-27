«А если у них газовые баллоны внутри?»: мощный пожар вспыхнул в автокафе рядом с АЗС во Владивостоке

Пожар возник поздней ночью. Фото: принтскрин видео.

Мощный пожар вспыхнул в автокафе «DRAM» во Владивостоке. Очевидцы сообщают, что возгорание случилось поздней ночью, когда на дорогах было немного машин. Сколько сотрудников находились внутри пит-стопа во время ЧП – пока неизвестно.

- Многие автолюбители проезжали мимо, не желая помочь, лишь единицы остановились и помогли спасти имущество, - пишут свидетели произошедшего.

Вместе с тем, ситуация усугублялась локацией заведения. Автокафе находится в десяти метрах от АЗС. К счастью, пожар удалось локализовать и не допустить переброса языков пламени на заправку. Как сообщают очевидцы, никто из людей в результате происшествия не пострадал. Подлежит ли само кафе восстановлению пока неясно.

Пользователи сети сейчас обсуждают возмущение автора поста. Большая часть приморцев считает, что водители не должны были рисковать собственными жизнями и спасать имущество кафе.

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