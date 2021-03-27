Машина всмятку. Серьезная авария произошла в центре Владивостока, двух человек госпитализировали

Авария случилась на Светланской. Фото: instagram/dps_vl

ДТП случилось минувшей ночью в районе дома №55 по улице Светланская. Участниками аварии стали две легковые машины. На место происшествия выезжали Госавтоинспекция, МЧС и бригада скорой помощи. Оперативникам удалось установить, что 40-летний мужчина за рулем Toyota Corolla ехал по Светланской в центр города. Машина столкнулась с Toyota Vitz, водитель которого сворачивал с улицы, в районе остановки Лазо. Удар был такой силы, что Corolla после первого столкновения еще и врезалась в здания на Светланской, 55.

Двух человек госпитализировали в больницу. Фото: instagram/dps_vl

- В результате ДТП пострадали 41-летний водитель и 38-летняя пассажирка Тoyota Corolla. Обоих доставили с травмами в ВКБ №2. Медицинские работники назначили им амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

На месте работали сотрудники МЧС и полиция. Фото: instagram/dps_vl

Полиция по факту аварии инициировала проведение проверки, уже назначены экспертизы. По результатам проведенной работы будет принято процессуальное решение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14