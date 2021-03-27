Карты, деньги и облава. В Артеме накрыли подпольное казино

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В Артеме возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей 1981, 1983 и 1964 года рождения. Мужчин подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. Как полагают следователи, мужчины поместили казино в нежилое помещение, расположенное в доме по улице Ключевая. Они сами нашли это место, арендовали его и разместили в нем стол для «Покера». Стоит отметить, что доход игорного заведения извлекался из денег, которые вносили сами игроки. Прибылью мужчины распоряжались по своему усмотрению.

Как оказалось, казино в Артеме работало долгое время. «Карточный конец» пришел 26 марта 2021 года, когда в дом наведались следователи в рамках оперативных мероприятий.

- На месте происшествия в помещении, оборудованном под незаконную игорную деятельность, проведен осмотр, в ходе которого изъяты фишки, игральные карты, стол для игры в «Покер», денежные средства, в также тетрадь учета с записями долговых обязательств, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - Во время спецоперации в помещении находились игроки и два организатора. В настоящее время организаторы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела продолжается.

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