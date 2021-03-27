Большая чистка. Более 20 КамАЗов веток вывезли из парка Минного городка за день

Акция по чистке города продолжается. Фото:Евгений Кулешов/администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжается большая уборка территорий от упавших веток и деревьев. Напомним, что все это досталось городу после ледяного дождя. Ущерб природе был такой сильный, что с последствиями непогоды приходится бороться до сих пор. Так, в субботу, 27 марта, в парке Минного городка прошла «чистая» акция. Принимали в ней участие не только активные горожане, но также сотрудники администрации и правительства. В числе волонтеров были замечены Олег Кожемяко, губернатор региона, и Олег Гуменюк, мэр Владивостока.

В пресс-службе администрации отмечают, что активисты распиливали ветки и грузили все в КамАЗы

- Каждую субботу мы проводим такие акции. До этого работы велись в Покровском парке. Сегодня небольшая часть сотрудников мэрии там завершает уборку. Сейчас начинаем приводить в порядок парк Минного городка. Городские службы уже вывезли более 20 КамАЗов. Выражаю благодарность коллегам, которые активно принимают участие в таких мероприятиях, а также жителям нашего города, которые тоже не проходят мимо и оказывают помощь городским службам, – сказал Олег Гуменюк.

Власти отмечают, что ежедневно спецмашины вывозят с территорий около 300 кубометров веток – это больше 30 КамАЗов. Работа по очистке города продолжается.

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