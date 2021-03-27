Названа дата первого в этом году премьерного спектакля народного театра в Приморье

Артисты из народа постоянно улучшают свое актерское мастерство. Фото: Иван Дякин (правительство Приморского края)

Народный театр из Артема готов показать большому зрителю премьерный спектакль «Старым казачьим способом». Показы пройдут уже 22 и 23 мая. Стоит отметить, что сам народный театр родился в январе этого года силами самих жителей Артема. Они объединились единой культурной идеей. Три раза в неделю артисты из народа собираются на репетиции, которые проводятся под руководством работников театра имени Горького: Яны Мялк и Марины Волковой. Кстати, возрастной состав участников – от 16 до 70 лет.

27 марта, в День театра, в гости к народным артистам пришел Олег Кожемяко, губернатор Приморья. Глава края поздравил их с праздником и пожелал бурных оваций.

- В Приморье восемь театров – федеральных, краевых, военных. Теперь у нас появился Народный театр, который позволит раскрыть людям свои актерские качества. Таланты этой сцены смогут в последующем выступать на более высоких площадках. Культура имеет большое значение в жизни нашего общества, вы – пионеры на этом пути, пример для молодежи. Уверен, за этим Народным театром Артема появятся и другие – в Арсеньеве, Дальнегорске, Спасске-Дальнем, Находке, Уссурийске, - подчеркнул губернатор.

Как отмечают в пресс-службе правительства Приморья, с труппой народного театра постоянно проводятся тренинг по речи, вокалу и сценическому движению. Стоит отметить, когда артисты продемонстрировали практику актерского мастерства, Ефим Звеняций, художественный руководитель театра имени Горького, дал им положительную оценку.

Премьерный показ спектакля народного театра состоится на сцене Дворца культуры угольщиков в Артеме.

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