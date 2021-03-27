«Оказал сопротивление при задержании»: пьяный бунтарь на Mark 2 после ДТП в Приморье лишился машины

Мужчину привлекли к административной ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовая авария произошла в Артеме в районе дома № 73 по улице Кирова. Чтобы установить все детали ДТП, на место выехали сотрудники Госавтоинспекции. В итоге оказалось, что 36-летний водитель Toyota Mark 2 врезался в Toyota Ractis. Причина столкновения – небезопасный маневр Mark 2 в то время, как Ractis остановился за красный свет светофора. От удара последний повредил еще дну машину - Toyota Crown.

К счастью, никто из людей в результате аварии не пострадал. Сами автомобили получили механические повреждения. Как отмечают сотрудники полиции, мужчина за рулем Mark 2 имел явные признаки алкогольного опьянения.

- От предложения пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался и попытался скрыться с места ДТП. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В итоге бунтаря сковали в наручники, доставили в отделение полиции и привлекли к административной ответственности. Его машина помещена на стоянку временного задержания.

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