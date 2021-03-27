В Приморье разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении

Присмотритесь на мужчину на этом снимке. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники владивостокской полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, связанные с расследованием особо тяжкого преступления. В связи с этим объявлен розыск. Подозреваемый - Стаховский Константин Владимирович, 20.08.1986 года рождения,

Для полной картины оперативники публикуют приметы мужчины: его рост 180-185 сантиметров, он среднего телосложения и у него русые короткие волосы. Отмечается, что Константин может быть одет в камуфляжные зеленые штаны, темные ботинки, серый пуховик с капюшоном.

- Полиция просит всех, кто опознал разыскиваемого и располагает какой-либо информацией о его местонахождении, обратиться по телефонам: 8(423) 249 00 04, 8 914 792 38 93,8 964 434 36 25. Конфиденциальность гарантируется, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Присмотритесь к фотографии. Возможно именно вы видели этого человека или знаете, где он может находиться.

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