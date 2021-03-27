Ничего святого. Мужчина украл у 77-летней пенсионерки из Приморья сумочку с банковской карточкой

Теперь мужчине грозит до 6 лет тюрьмы. Фото: УМВД России по Приморскому краю

77-летняя жительница села Новоникольск обратилась с заявлением в полицию. Пенсионерка рассказала, что случайно оставила свою дамскую сумочку в отделении почты. В итоге ее украли, а в сумочке была ее банковская карта. Ущерб женщина оценила в 6,5 тысячи рублей.

Чтобы разобраться в произошедшем, на место выезжала следственно-оперативная группа. При помощи смс-оповещений о снятии с карты пенсионерки денег полицейские установили местонахождение злоумышленника.

- По горячим следам сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый 45-летний местный житель. В отделе полиции мужчина признался в совершенном преступлении и пояснил, что не смог удержаться от соблазна прихватить оставленную без присмотра сумку, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Как оказалось, при помощи украденной карточки мужчина совершил несколько покупок. Сумочку вместе с самой карточкой злоумышленник добровольно отдал правоохранителям. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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