Двое умерших и новые случаи заражения. Актуальные данные по COVID-19 в Приморье

Еще две жизни унес коронавирус в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

Рост заболеваемости COVID-19 в Приморье заметно пошел на спад. Однако расслабляться рано, специалисты продолжают фиксировать смерти от нового до конца не изученного заболевания в крае.

Согласно актуальной информации от оперштаба по борьбе с коронавирусом в Приморье, за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения. За все время пандемии заболевании подтверждалось 42 198 раз.

С опасным заболеванием не справились еще двое местных жителей. Число смертей в крае достигло 673. И это лишь по официальным данным.

Из хороших новостей – еще 17 вылечились от коронавирусной инфекции. За все время выздороветь смогли 38 257 приморцев.