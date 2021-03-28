Дерзкое нападение в Приморье попало на видео

ЧП произошло в центре города. Фото: принтскрин видео.

Жители Уссурийска оказались свидетелями ЧП, которое разыгралось на дороге. Как уверяют очевидцы, прямо у них на глазах на мужчину напал другой прохожий и сразу же скрылся. Догнать негодяя не получилось, на перекрестке как раз загорелся красный сигнал светофора для движения авто.

– В 20:20 на перекрестке Чичерина-Краснознаменная какой-то полудурок ударил по голове мужчину тротуарной плиткой и побежал дальше... Центр города... Мужчина от помощи отказался и пошел домой, – поделились в сети свидетели.

На видео заметно, как пострадавший несколько раз хватался за голову, судя по всему, мужчине досталось не слабо. Не исключено, что позже местный житель все же обратился в больницу и полицию.

– Весеннее обострение или спор. Страшно, что творится. Дай бог, чтобы у пострадавшего не было каких либо проблем со здоровьем после такого удара, – искренне сочувствуют мужчине пользователи сети.

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