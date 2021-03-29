Стоит запастись водой. Во Владивостоке пройдут локальные отключения водоснабжения

Воду отключат по некоторым адресам
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
30 марта в столице Приморья ожидаются отключения холодного водоснабжения по ряду адресов. Как сообщает "Приморский водоканал", временные неудобства связаны с плановым ремонтом коммуникаций.
Перебои в подаче холодной воды во вторник пройдут с незначительной разницей во времени.
Так, с 09:00 до 15:00 холодной воды не будет в следующих домах:
Невская, 3, 4, 5, 6, 10
Южно-Уральская, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
С 09:00 до 17:00 водоснабжение отключат по следующим адресам:
Кирова, 60, 62, 64, 66, 68, 68а
Обручева, 1, 4, 6
Чкалова, 15.
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