Стоит запастись водой. Во Владивостоке пройдут локальные отключения водоснабжения

Воду отключат по некоторым адресам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 марта в столице Приморья ожидаются отключения холодного водоснабжения по ряду адресов. Как сообщает "Приморский водоканал", временные неудобства связаны с плановым ремонтом коммуникаций.

Перебои в подаче холодной воды во вторник пройдут с незначительной разницей во времени.

Так, с 09:00 до 15:00 холодной воды не будет в следующих домах:

Невская, 3, 4, 5, 6, 10

Южно-Уральская, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

С 09:00 до 17:00 водоснабжение отключат по следующим адресам:

Кирова, 60, 62, 64, 66, 68, 68а

Обручева, 1, 4, 6

Чкалова, 15.

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