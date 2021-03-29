Во Владивостоке во время эвакуации авто едва не выпало на дорогу

Мини-джип едва не свалился с эвакуатора. Фото: Instagram/blog_vladivostok

Очистка запаркованных улиц Владивостока, где практически отсутствуют нормальные стоянки и водителям то и дело приходится нарушать, порой происходит наспех. Жители города неоднократно жаловались на действия сотрудников эвакуационных компаний, которые забирают авто нарушителей, толком не закрепляя. Итогом подобной спешности становятся ЧП на дороге и волна негатива со стороны местных жителей.

Очередной торопыга попал впросак на улице Гоголя, напротив ВГУЭС. В какой-то момент автомобиль, стоящий в кузове эвакуатора, попросту начал соскальзывать на дорогу. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Пользователи соцсети не обошлись без комментариев ситуации.

«На днях видели, как они машину об свою кабину ударили, пока поднимали, удар был довольно сильный», «При эвакуации обычно двери опечатывают, тут что-то этого не наблюдаю», «Спешка и желание грести бабки. Если это частный заказ самого владельца машины, то ему просто попался такой специалист. Но больше похоже на стиль «гаишных эвакуаторов»», – высказываются в интернете приморцы.

Стоит отметить, что случай – далеко не единичный. Горожане довольно часто делятся кадрами авто, эвакуируемых с нарушениями.

– А когда уже за каждое нарушение сотрудниками ГИБДД города Владивостока и сотрудниками частных стоянок «штрафных» начнут штрафовать так, чтобы они перестали нарушать технику безопасности? А если у машины режим парковки не работает? Ну не следит хозяин машины за ней и все, к примеру. Машина полетит с кузова на людей. Ваши действия? Кто виноват будет? – отмечает администратор популярного сообщества Владивостока.

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