Рыболовную компанию из Приморья могут оштрафовать на 100 тысяч рублей

Рыболовная компания из Приморья ООО «Пасифик Марин Тролерз» может быть оштрафована Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморской рыболовной компании «Пасифик Марин Тролерз» грозит штраф за нарушение требований технических регламентов при выпуске в оборот рыбной продукции.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассмотрело дело об административном правонарушении, допущенном ООО «Пасифик Марин Тролерз». Нарушение обнаружили во время мониторинга Федеральной государственной информационной системы территориального планирования «Меркурий».

Уполномоченным лицом предприятия были неправильно оформлены электронные ветеринарные сопроводительные документы на мороженую тихоокеанскую сельдь: в качестве сырья для выработки 1808106 килограммов мороженой сельди тихоокеанской указано всего 59474 килограммов рыбы. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, «не представляется возможным подтвердить происхождение вышеуказанного подконтрольного товара с целью ее прослеживаемости».

По факту было возбуждено административное дело по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». ООО «Пасифик Марин Тролерз» грозит административный штраф в 100 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14