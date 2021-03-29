На модернизацию теплоснабжения поселка Новый Приморье получило 170 миллионов рублей

Газовая котельная. Фото: сайт kotel-modul.ru

170 миллионов рублей на модернизацию теплового хозяйства поселка Новый Надеждинского района Приморья предоставил Фонд содействия реформированию ЖКХ. Благодаря финансированию фонда и компании-концессионера ООО «Интеллектуальные коммунальные системы» (ООО «ИКС-Новый») в этом году в Новом появится газовая котельная и современные теплоцентрали.

— Благодаря финансированию: средства фонда — 60%, компании-концессионера — 40%, в Новом заменят почти 5,5 километра теплотрасс, уложив современные долговечные трубы, а также построят блочно-модульную автоматизированную газовую котельную взамен мазутной 1975 года постройки, — сообщил министр ЖКХ Приморского края Владимир Бабич.

По словам министра, котельная и новые теплотрассы не только улучшат качество теплоснабжения, но и благодаря энергоэффективным технологиям значительно сократят теплопотери и уменьшат расходы на топливо.

К работам приступят сразу после окончания отопительного сезона. Сейчас заключаются соответствующие договоры и приобретаются стройматериалы.

Как уточняет пресс-служба правительства Приморского края, общая сумма инвестиций на переоснащение коммунальной инфраструктуры поселка только в этом году составит почти 320 миллионов рублей.

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