Приморские энергетики приступили к основному этапу ремонтной программы 2021 года

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) проводят подготовку своих энергообъектов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. На эти цели выделено 475 млн. руб. Основная часть запланированных мероприятий будет выполнена в весенне-летний период. Полностью завершить работы планируется до начала отопительного сезона.

В настоящее время энергетики филиала занимаются расчисткой и расширением просеки под ЛЭП. В текущем году объем расчистки просек в Приморье увеличен до 2159,3 га, что на 20% больше объема прошлого года. С начала года просеки чистят на линиях 110 кВ Горбуша-Черемшаны-Пластун, Реттиховка – Арсеньев-2, Глубинная-Восток, Тереховка - Раздольное 2, Штыково - Анисимовка - Фридман - Вокзальная. Особое внимание планируется уделить чистке просеки по распределительным сетям 0,4-10 кВ в сельских населенных пунктах края, которая будет вестись совместно с администрациями муниципальных районов.

Также в рамках ремонтной программы запланировано отремонтировать 118 трансформаторов, заменить более 1600 опор и более 4200 изоляторов, произвести ремонт почти 800 выключателей и 83 фундамента опор.

Основная часть всех запланированных работ этого года будет выполнена персоналом предприятия. Ремонтная программа направлена на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей.

Стоит отметить, что в этом году выполнение мероприятий ремонтной и инвестиционных программ скорректированы с учетом последствий прошедших тайфунов «Майсак» и «Хайшен», а также ледяного дождя. Ряд мероприятий ремонтной программы будет выполнен в рамках реализации программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса (МиРЭК). Ее цель – повысить надежность энергоснабжения потребителей, обновить объекты инфраструктуры и защитить их от воздействия неблагоприятных погодных условий.