Беспосадочный рейс в Санкт-Петербург появился в летнем расписании аэропорта Владивостока

Аэропорт Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Международный аэропорт Владивосток перешел на летнее расписание полетов. Оно будет действовать до 30 октября. Как сообщает пресс-служба аэропорта, в новом сезоне возобновятся рейсы по востребованным маршрутам, откроются новые направления и увеличится частота рейсов по направлениям регулярного авиасообщения.

С 1 июня авиакомпания Nordwind начнет осуществлять долгожданный беспосадочный рейс по маршруту Владивосток — Санкт-Петербург. Она будет выполнять рейсы с частотой два раза в неделю — по вторникам и субботам. Общее время в пути до города на Неве составит 8 часов 45 минут.

Еще одним приятным событием для жителей края станет возобновление прямого рейса в Сочи. Приморцы c 31 мая смогут добраться до знаменитого курота прямым рейсом на самолетах Airbus А330 авиакомпании Nordwind. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Возобновятся полеты в Краснодар авиакомпании «Уральские авиалинии. С 25 мая рейсы с промежуточной посадкой в Новосибирске будут выполняться два раза в неделю на Airbus А320.

Увеличится частота авиарейсов в Москву. Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» будут выполняться до трех раз в день и компания «Россия» планирует перелеты четыре раза в неделю с более поздним временем вылета из Владивостока. Кроме того, с 31 мая полеты в Шереметьево станет выполнять авиакомпания Nordwind по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Также в летнем сезоне увеличится частота рейсов в Иркутск и Новосибирск.

С 30 апреля авиакомпания «Аврора» вновь начнет выполнять рейсы в Красноярск. Они станут дополнением к регулярным рейсам авиакомпании S7 Airlines.

Увеличится количество рейсов в направлении Южно-Сахалинска до 25 в неделю и до 16 в неделю до Петропавловска-Камчатского.

Появятся прямые беспосадочные рейсы в алмазную столицу России — город Мирный. Со 2 июня новый перевозчик — авиакомпания «Алроса» начнет выполнять рейсы раз в неделю на Boeing 737-800.

Для желающих провести отпуск за границей организуют перелеты на курорты Турции. С начала мая чартерные рейсы в Анталью будут выполнять три перевозчика: Nordwind, Azur Air и Royal Flight.

Регулярное международное сообщение из Владивостока будет представлено еженедельными рейсами в Сеул и Токио авиакомпаний S7 Airlines и «Аврора». С 21 апреля количество рейсов в Сеул и Токио авиакомпаний S7 Airlines и «Аврора». С 21 апреля количество рейсов в Сеул увеличится до двух раз в неделю.

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