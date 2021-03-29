Яблоневый сад по белорусской технологии создадут в Партизанском районе Приморья

Пилотный проект промышленного фруктового сада воплотят в Партизанском районе Приморья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Яблоневый сад расположится на территории Партизанского района. Институт плодоводства Республики Беларусь выбрал этот район Приморского края по климатическим и почвенным характеристикам. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.

— Сейчас нужно подготовить землю, подобрать сорта устойчивые к заболеваниям, весенним перепадам температур. Первые саженцы яблонь будут высажены на двух гектарах этой осенью, — уточнил министр.

По его словам агроэкологические испытания планируется начать уже в апреле-мае.

Как писала «КП-Владивосток», пилотный проект промышленного фруктового сада рассмотрели на встрече губернатора Приморского края Олега Кожемяко и Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Ивана Крупко.

По планам площадь сада составит 200 гектаров. Реализация проекта позволит обеспечить жителей края натуральными яблоками по доступной цене, сообщает пресс-служба правительства края.

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