Владивостокская таможня обнаружила неуплату двух миллионов рублей при ввозе товара из Китая

Владивостокская таможня возбудила дело против предпринимателя из Новосибирска Фото: Милана СОКОЛ

Более двух миллионов рублей таможенных платежей не заплатил бизнесмен из Новосибирска при ввозе из Китая дверной фурнитуры. Владивостокская таможня выявила преступление.

Оперативные сотрудники таможни во взаимодействии с УФСБ России по Приморскому краю установили, что с 2018 по 2019 годы импортер ввез в Россию четыре товарных партии различных замков, ручек и другой дверной фурнитуры. Вес груза в общем составил 38,5 тонны. Бизнесмен закупал товар в Китае по ценам значительно выше, чем заявлял в таможенных декларациях. Недостоверное декларирование привело к недоплате таможенных платежей в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Владивостокской таможни, ведомство возбудила уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ. Предпринимателю грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.

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