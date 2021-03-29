76-летняя жительница Приморья украла 100 тысяч рублей из женской сумочки

Полиция Артема задержала пожилую женщину укравшую 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция города Артема возбудила уголовное дело о краже крупной денежной суммы, совершенной 76-летней местной жительницей.

Заявление о краже поступило от 37-летней женщины. Она сообщила, что деньги пропали из ее сумки, когда она находилась в отделении банка, расположенном на улице Партизанской. Исчезли 100 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции опросили потерпевшую, изучили записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что в какой-то момент женщине позвонили на мобильный телефон и она оставила без внимания сумку с деньгами, чем воспользовалась пожилая женщина.

Гражданку, укравшую деньги, задержали и она дала признательные показания. 100 тысяч вновь вернулись к законной владелице.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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