Совет по культуре и искусству Владивостока поддержал установку в городе трех памятников

Совещание Совета по культуре и искусству при главе Владивостока. Фото: Евгений Кулешов

Члены Совета по культуре и искусству при главе Владивостока обсудили возможность установки в городе новых памятников.

Совет поддержал предложение, которое поступило от Приморской краевой общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников». Общественники считают, что во Владивостоке нужно установить скульптурную композицию, посвященную десантникам России. Местом для объекта был выбран район Снеговой Пади, где в дальнейшем предлагается создать Сквер десантников.

— Эскиз памятника пока разрабатывается. Но, по словам инициаторов, уже можно сказать, что это будут образы людей — десантников разных поколений, а не нейтральные фигуры парашюта или самолета, которые часто можно встретить в других городах, — уточнила начальник отдела охраны историко-культурного наследия управления культуры Светлана Москвитина.

Также в Совет поступило предложение от бывшего малолетнего узника концлагерей Виктора Забутырина, который считает, что в городе нужно установить памятник детям, погибших в фашистских лагерях. Рассматриваются два места для установки скульптурной композиции: территория у памятника Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву и территория Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа.

Поддержку получило предложение установить во Владивостоке бюст начальника Морских сил Дальнего Востока, командующего Тихоокеанским флотом, начальника морских сил Рабоче-крестьянской Красной армии Михаила Викторова. С такой инициативой выступило Российское военно-историческое общество. Бюст Викторова предлагается установить в сквере в районе Ульяновской, 8, который планируют наименовать в его честь.

Как сообщает пресс-служба администрации города, памятники и другие арт-объекты во Владивостоке сейчас устанавливают только на средства меценатов — в городском бюджете такие расходы на ближайшие годы не предусмотрены.

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