Завершены поиски без вести пропавшего неделю назад 4-летнего Михаила из Владивостока

Они пропали 24 марта 2021 года. Фото: pixabay.com

Четырехлетний Михаил Урибадзе и 27-летняя Ксения Дубянская из Владивостока пропали 24 марта 2021 года. Они просто ушли из дома, который расположен на Курильской улице, и не вернулись. Прошел день. За ним второй. Ксении с Мишей все не было. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска».

Активисты сперва разместили информацию о пропаже мальчика и девушки в сети. Были известны приметы обоих. Рост Миши 115 сантиметров, у него светлый волосы и голубые глаза. Рост Ксении около 170 сантиметров. У нее светлые волосы, подстриженные в каре.

И вот спустя почти неделю волонтеры сообщили о том, что поиски Михаила и Ксении завершены. К счастью, повод для этого радостный – обоих нашли живыми и невредимыми. Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.

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