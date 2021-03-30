«Дружище, прости меня»: исповеди водителей набирают популярность в соцсетях Приморья

А вы когда-нибудь признавали, что создали аварийную ситуацию? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже несколько дней подряд посты с извинениями вызывают резонанс в интернете. А прощения просят раскаявшиеся водители автомобилей, которые публично признали, что создали аварийную ситуацию.

«В субботу на перекрестке Снеговая падь – Выселковая создал аварийную ситуацию, находясь в хонде. Дружище на грузовике, прости, пожалуйста. Если бы не твоя реакция, то была бы авария. Прости ради бога. Виноват сам» - пишет приморец.

Удивительно, но за день до этого в сети была опубликована идентичная запись с таким же признание. Правда исповедь касалась другой дороги.

«А это не тот же, что писал про созданную аварийную ситуацию на третьей рабочей» - шутят пользователи интернета.

Большая часть приморцев похвалила парней за то, что те смогли публично признать свою вину, ведь порой многие до конца утверждают, что были правы в ДТП. А тут чистосердечные извинения, да еще и такие искренние.

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