«Сказочно красиво»: приморцы показали, что сделал циклон с Дальнегорским районом

Мало, кто поверит, что снимок сделан 29 марта. Фото: instagram/pogoda_25_region

Циклон, который несколько дней «радовал» жителей Приморья осадками в виде дождя с сильным ветром, уже покинул регион. Как оказалось, не везде непогода проявилась в виде дождя. В некоторый районах края, например, в Дальнегорском, горожане снова увидели снежные пейзажи.

«Вот такая сегодня была красота. Дальнегорский район, село Краснореченский, 29.03.2021, - пишут пользователи сети.

Приморцы были в восторге от зимней сказки и писали хвалебные комментарии под фотографией. Однако такого же сюрприза от погоды не хотел никто – и правда, на календаре уже почти апрель.

Кстати, после снега в селе прошел и дождь, поэтому вся зимняя сказка очень быстро растаяла. Возможно, что больше в этом весеннем сезоне снежного циклона не предвидится.

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