В Приморье готовится закон о штрафах за перекрытие проезда мусоровозам к мусорным контейнерам

Не редкость, когда спецмашины не могут подъехать к мусорным контейнерам Фото: Администрация Владивостока

В Приморье началось общественное обсуждение законопроекта, согласно которому начнут штрафовать граждан, должностных и юридических лиц за парковку машин рядом с местами накопления мусора, если эти автомобили мешают погрузке отходов в мусоровоз. Обсуждение проходит на портале оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в Приморье и принять в нем участие может любой желающий.

«Учитывая рельеф населенных пунктов Приморского края и застройку территорий, количество автотранспорта, находящегося в собственности граждан, в настоящее время остро стоит вопрос о доступности проезда специализированной техники к местам накопления твердых коммунальных отходов», — приводит слова специалистов пресс-служба правительства Приморья.

За перекрытие проезда спецтехники к мусорным контейнерам предлагается установить административную ответственность — штраф от 1 до 3 тысяч рублей для граждан, от 3 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, проект закона предлагает установить, что правила благоустройства территории муниципального образования Приморского края регулируют вопросы создания и содержания площадок накопления твердых коммунальных отходов.

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