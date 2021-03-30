В Артеме полиция задержала неоднократно судимого гражданина, обокравшего частный дом

Найти злоумышленника, обокравшего дом в Артеме, помогли записи с камеры видеонаблюдения. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Полицейские города Артема задержали мужчину, подозреваемого в краже из частного домовладения на улице 2-я Рабочая. О произошедшем преступлении в полицию сообщил местный житель.

Сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции, прибыв на место происшествия, установили, что пока хозяина не было дома, злоумышленник, отжал пластиковое окно и проник в помещение. Были украдены строительные инструменты и продукты питания.

Общая сумма причиненного ущерба составила 50 тысяч рублей.

Установить личность вора помогла запись камеры видеонаблюдения, установленной во дворе дома. Вскоре был задержан 32-летний житель Артема, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, кражи и грабежи. В последний раз из мест лишения свободы гражданин освободился в ноябре 2020 года.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». По этой статье мужчина может лишиться свободы на срок до шести лет.

Сейчас фигурант дела заключен под стражу, полиция проверяет его на причастность к ранее совершенным преступлениям, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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