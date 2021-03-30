Россельхознадзор не пустил в Приморье 18 тонн семги из Чили, которую везли под видом продукции КНР

Семгу из Чили переупаковали, вывернув коробки на изнанку и указав страну-производителя КНР. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в Приморье предотвращен ввоз 18,1 тонны семги из Чили под видом продукции из КНР.

Полное несоответствие данных о стране происхождения и сроках выработки рыбопродукции с информацией, указанной в ветеринарном сертификате, обнаружили при проведении досмотра партии атлантического лосося на складе временного хранения во Владивостоке. Инспекторы Россельхознадзора выявили на внутренней стороне крышек коробок указание на страну происхождения семги Чили. В то время как в ветеринарном сертификате производитель продукции был указан — КНР.

Многие коробки были повреждены и неудовлетворяют требованиям хранения продукции. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

Кроме того, в сертификате и на маркировке на лицевой стороне коробок указана дата выработки рыбопродукции — 15 июля 2020 года, что не совпадает с датами выработки, указанными на маркировке на внутренней стороне коробок, — 11 января 2020 года и 14 февраля 2020 года.

Фактически 652 коробки были открыты, вывернуты наизнанку, после чего в них снова упаковали рыбу. При этом часть коробок была значительно повреждена и перестала обеспечивать безопасность хранения рыбопродукции, что является нарушением требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

На основании действующего законодательства РФ принято решение о возврате партии семги в страну-экспортер.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14