«А вдруг рванет». В пригороде Владивостока загорелся автомобиль

Огонь охватил авто Фото: принтскрин видео.

В пригороде Владивостоке произошло ЧП с автомобилем. Машина загорелась прямо посреди улицы, хозяин успел выбежать, однако потушить своими силами стремительно вырывающее из-под капота пламя, мужчине не удалось.

История развернулась 29 марта в районе улица Шестая. Авто вспыхнуло в 08:36 утра на глазах у очевидцев, однако как-то помочь владельцу свидетели не рискнули. Автомобилисты попросту побоялись, что горящая машина может взорваться, ведь под капотом находится топливная магистраль, ведущая к бензобаку.

– Если только начало дымить –вспыхивать и есть нормальный кислотный огнетушитель, можно попытаться.... А если уже полыхает, не нужно туда соваться, искать себе лишние проблемы... Может взорваться, и никто тебе спасибо потом не скажет, – комментирует произошедшее в сети местный житель.

Как рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 08:42 на месте ЧП уже был пожарный расчет. К этому моменту весь Nissan Cube оказался объят огнем. Площадь возгорания составила 4,5 квадратных метра. Обошлось без пострадавших. Пожар полностью потушили в 09:01.

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